У Луцьку зіткнулися три автомобілі





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



На місці патрульні встановили, що водій керуючи транспортним засобом Volkswagen Transporter перед розворотом не зайняв крайнє відповідне положення внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, який у свою чергу від удару зіткнувся з припаркованою автівкою марки Volkswagen Passat.



Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 25 листопада, на вулиці Шопена сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці патрульні встановили, що водій керуючи транспортним засобом Volkswagen Transporter перед розворотом не зайняв крайнє відповідне положення внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, який у свою чергу від удару зіткнувся з припаркованою автівкою марки Volkswagen Passat.Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

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