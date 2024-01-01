У Луцьку зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 10:05
Учора ввечері, 25 листопада, на вулиці Шопена сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці патрульні встановили, що водій керуючи транспортним засобом Volkswagen Transporter перед розворотом не зайняв крайнє відповідне положення внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, який у свою чергу від удару зіткнувся з припаркованою автівкою марки Volkswagen Passat.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці патрульні встановили, що водій керуючи транспортним засобом Volkswagen Transporter перед розворотом не зайняв крайнє відповідне положення внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, який у свою чергу від удару зіткнувся з припаркованою автівкою марки Volkswagen Passat.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
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