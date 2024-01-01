Буданова вдруге планують звільнити, кандидат на заміну в ГУР вже є, — ЗМІ

Кирила Буданова з посади очільника Головного управління розвідки Міноборони. На його місце планують призначити «більш лояльну до влади персону».



Про це пише NV з посиланням на джерело у секторі безпеки та оборони України, повідомляє



Як стверджує співрозмовник видання, спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес буцімто лобіюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад. Останнього і хочуть призначити на посаду начальника ГУР, додало джерело.



Тим часом джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР «нашкодили Україні». Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про «каву в Криму» чи оборонні закупівлі в інших країнах.



«Є об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить», — заявив співрозмовник видання.



Водночас у пресслужбі СБУ спростували інформацію про плани щодо призначення Поклада керівником ГУР. Там зазначили, що «інформаційні вкиди щодо заступника глави СБУ зʼявляються систематично раз на місяць та мають схожу стилістику».



В СБУ додали, що інформаційні вкиди російських спецслужб, зокрема, покликані «створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави».



Наразі невідомо, чим займеться Буданов, якщо його справді звільнять. Проте співрозмовник видання у секторі безпеки та оборони запевнив, що той не хотів би очолювати ЗСУ і не розглядає можливості стати послом.



Чутки про звільнення Буданова



Наприкінці вересня міністр оборони звільнив Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка з посад заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Як писали ЗМІ, Буданов звільнення своїх підлеглих не погоджував.



На тлі цього народний депутат і член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін розповів NV, що чутки про те, що керівника ГУР можуть замінити, «є давно». Він припускав, що у глави ГУР нібито не складаються відносини з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це казали й журналісти.



Згодом джерело NV у силових структурах підтвердило, що Буданов невдовзі може залишити свою посаду і, ймовірно, вже обрано його наступника.



На тлі цього радник глави Міноборони Кирило Тимошенко натякнув, що інформація про звільнення голови ГУР може бути неправдивою. А потім і міністр оборони Рустем Умєров сказав на засіданні парламентського Комітету з нацбезпеки, що наразі цього не обговорюють.



Згодом президент Володимир Зеленський заперечив, що планував заміну Буданова.

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