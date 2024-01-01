Національний кешбек: скільки волинян отримали виплати за покупки





Про це у коментарі Андрій Ткачук. З його слів, за другий місяць дії програми зросла середня виплата — з 57 до 97 гривень на людину.



"Найчастіше купували з кешбеком хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м'ясо, косметичні товари й товари для дому. Кошти за покупки надходять на картки для виплат Національного кешбеку. Зняти готівку з цих карток не можна," — зазначив посадовець.

Станом на кінець листопада 41 виробник й 36 торгівельних мереж на Волині доєдналися до програми "Національний кешбек", додав Андрій Ткачук.



Як покупцям долучитися до програми

Щоб долучитись до програми, спочатку потрібно відкрити спеціальний рахунок в банку — у застосунку, на сайті або фізично у відділенні. Після чого в порталі "Дія" потрібно обрати послугу Національний кешбек, а потім доєднати й активувати картку, на яку буде нараховуватися компенсація.



Кошти надходитимуть на картку щомісяця до 20 числа. Відстежувати їх можна також через Дію. Максимальна сума кешбеку — 3 тис. грн на місяць. Використати кешбек можна на оплату комунальних послуг, медицину, розрахуватися в ресторані, спортзалі, кінотеатрі, задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.



Якщо споживач не визначив рахунок на переказу коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць.



Довідково: Програма "Національний кешбек" запрацювала на повну з 11 жовтня 2024 року. Реєструватися у ній волинські підприємства почали з 24 серпня 2024 року. Станом на 16 жовтня 2024 року понад 20 виробників й 11 торгівельних мереж в області приєдналися до програми "Національний кешбек" у межах урядової ініціативи "Зроблено в Україні".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За жовтень виплати за програмою "Національний кешбек" на Волині отримали майже 137 тисяч жителів області. Це — майже втричі більше, ніж у вересні 2024 року.Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника управління економічного розвитку, інвестицій, туризму та курортів Волинської облдержадміністрації. З його слів, за другий місяць дії програми зросла середня виплата — з 57 до 97 гривень на людину."Найчастіше купували з кешбеком хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м'ясо, косметичні товари й товари для дому. Кошти за покупки надходять на картки для виплат Національного кешбеку. Зняти готівку з цих карток не можна," — зазначив посадовець.Станом на кінець листопада 41 виробник й 36 торгівельних мереж на Волині доєдналися до програми "Національний кешбек", додав Андрій Ткачук.Як покупцям долучитися до програмиЩоб долучитись до програми, спочатку потрібно відкрити спеціальний рахунок в банку — у застосунку, на сайті або фізично у відділенні. Після чого в порталі "Дія" потрібно обрати послугу Національний кешбек, а потім доєднати й активувати картку, на яку буде нараховуватися компенсація.Кошти надходитимуть на картку щомісяця до 20 числа. Відстежувати їх можна також через Дію. Максимальна сума кешбеку — 3 тис. грн на місяць. Використати кешбек можна на оплату комунальних послуг, медицину, розрахуватися в ресторані, спортзалі, кінотеатрі, задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.Якщо споживач не визначив рахунок на переказу коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць.Довідково: Програма "Національний кешбек" запрацювала на повну з 11 жовтня 2024 року. Реєструватися у ній волинські підприємства почали з 24 серпня 2024 року. Станом на 16 жовтня 2024 року понад 20 виробників й 11 торгівельних мереж в області приєдналися до програми "Національний кешбек" у межах урядової ініціативи "Зроблено в Україні".

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