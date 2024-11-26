Парламентська асамблея НАТО закликала надати Україні ракети дальністю 1000-5500 км





Про це повідомив голова постійної делегації України в організації, депутат Єгор Чернєв, пише



За його словами, йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Наприклад,- Томагавки.



"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", – зазначив Чернєв.



Він назвав резолюцію першим кроком, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО ухвалити відповідне рішення. Чернєв нагадав, що на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО за ініціативи української делегації закликала надати Україні дозвіл бити вглиб Росії.



"Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – підсумував він.



Нещодавно стало відомо, що у Держдепі США підтвердили дозвіл ЗСУ атакувати цілі у Росії західними ракетами.



Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також підтвердив, що Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії для самооборони.



Британія поки офіційно не підтверджує застосування своїх ракет по території РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, в якій закликала уряди країн-членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності як зброю стримування та самозахисту.Про це повідомив голова постійної делегації України в організації, депутат Єгор Чернєв, пише LB.ua За його словами, йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Наприклад,- Томагавки."Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", – зазначив Чернєв.Він назвав резолюцію першим кроком, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО ухвалити відповідне рішення. Чернєв нагадав, що на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО за ініціативи української делегації закликала надати Україні дозвіл бити вглиб Росії."Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – підсумував він.Нещодавно стало відомо, що у Держдепі США підтвердили дозвіл ЗСУ атакувати цілі у Росії західними ракетами.Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також підтвердив, що Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії для самооборони.Британія поки офіційно не підтверджує застосування своїх ракет по території РФ.

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