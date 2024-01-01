З ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків мобілізаційного віку, які «уникали інших обов'язків»

З ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків мобілізаційного віку, які «уникали інших обов'язків»
Протягом квітня-серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 чоловіків, віком понад 30 років. У Міністерстві освіти кажуть, що це одна зі частин боротьби з «повною профанацією вищої освіти».

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише Громадське.

За його словами, в Україні не варто дозволяти, щоб вища освіта використовувалася не за призначенням, тому Державна служба якості освіти України провела комплекс заходів щодо освітнього процесу для чоловіків мобілізаційного віку, які вступили у виші.

Результати цих заходів він назвав обнадійливими. Так, протягом квітня-серпня відрахували понад 23 тисяч студентів віком понад 30 років, зокрема, через їхню неуспішність та неявку на заняттях.

«Очевидно, що відраховані — це ті “студенти”, які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти — ознака того, що система самоочищується», — вважає Винницький.

Крім того, поліція відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, а Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де «масово зараховували чоловіків призовного віку», «публічно заявляючи про свої розцінки».

Ще в червні заступник міністра освіти розповідав, що в міністерстві стривожені тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури. Так, цьогорічна кількість таких вступників стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей.

У листопаді 2023 року журналісти NGL.media підрахували, що від 2021-го чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у 23 рази більше. Різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах там пояснили тим, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.

Також зазначимо, що в одній із редакцій законопроєкту про мобілізацію пропонували скасувати відстрочку для студентів-аспірантів. Однак після критики її все ж таки залишили.

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Теги: ВНЗ, чоловіки
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