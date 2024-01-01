З ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків мобілізаційного віку, які «уникали інших обов'язків»





Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише



За його словами, в Україні не варто дозволяти, щоб вища освіта використовувалася не за призначенням, тому Державна служба якості освіти України провела комплекс заходів щодо освітнього процесу для чоловіків мобілізаційного віку, які вступили у виші.



Результати цих заходів він назвав обнадійливими. Так, протягом квітня-серпня відрахували понад 23 тисяч студентів віком понад 30 років, зокрема, через їхню неуспішність та неявку на заняттях.



«Очевидно, що відраховані — це ті “студенти”, які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти — ознака того, що система самоочищується», — вважає Винницький.



Крім того, поліція відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, а Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де «масово зараховували чоловіків призовного віку», «публічно заявляючи про свої розцінки».



Ще в червні заступник міністра освіти розповідав, що в міністерстві стривожені тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури. Так, цьогорічна кількість таких вступників стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей.



У листопаді 2023 року журналісти NGL.media підрахували, що від 2021-го чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у 23 рази більше. Різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах там пояснили тим, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.



Також зазначимо, що в одній із редакцій законопроєкту про мобілізацію пропонували скасувати відстрочку для студентів-аспірантів. Однак після критики її все ж таки залишили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом квітня-серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 чоловіків, віком понад 30 років. У Міністерстві освіти кажуть, що це одна зі частин боротьби з «повною профанацією вищої освіти».Про це розповів заступник міністра освіти, пише Громадське За його словами, в Україні не варто дозволяти, щоб вища освіта використовувалася не за призначенням, тому Державна служба якості освіти України провела комплекс заходів щодо освітнього процесу для чоловіків мобілізаційного віку, які вступили у виші.Результати цих заходів він назвав обнадійливими. Так, протягом квітня-серпня відрахували понад 23 тисяч студентів віком понад 30 років, зокрема, через їхню неуспішність та неявку на заняттях.«Очевидно, що відраховані — це ті “студенти”, які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти — ознака того, що система самоочищується», — вважає Винницький.Крім того, поліція відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, а Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де «масово зараховували чоловіків призовного віку», «публічно заявляючи про свої розцінки».Ще в червні заступник міністра освіти розповідав, що в міністерстві стривожені тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури. Так, цьогорічна кількість таких вступників стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей.У листопаді 2023 року журналісти NGL.media підрахували, що від 2021-го чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у 23 рази більше. Різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах там пояснили тим, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.Також зазначимо, що в одній із редакцій законопроєкту про мобілізацію пропонували скасувати відстрочку для студентів-аспірантів. Однак після критики її все ж таки залишили.

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