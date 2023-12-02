Росіяни розстріляли п'ятьох полонених на Донеччині





Про це



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.



Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.



Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами 5 полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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