Росіяни розстріляли п'ятьох полонених на Донеччині

Росіяни розстріляли п'ятьох полонених на Донеччині
Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами 5 полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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Теги: Росія, Україна, війна, розстріл
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