У 2014-му став на захист країни: зупинилося серце капітана Нацгвардії, Героя з Луцька Сергія Овчарука

Овчарука Сергія Володимировича, 1992 р.н.



Про це повідомив друг і однокласник Сергія Іван Савич, пишуть



«З 5 по 9 клас ми просиділи за одною партою. У 2014 році Сергій став на захист країни, з того часу безперервно був на службі. Вічна шана, слава і памʼять», – йдеться у повідомленні.



Як повідомили рідні воїна Району.Луцьк, свій шлях військового Сергій розпочав у рідному місті – у військовій частині Нацгвардії.



Успішно закінчив Національну академію Національної гвардії України в Харкові. Після чого був розподілений у військову частину 3028. Захищав Україну під час Антитерористичної операції.



«Чесний, справедливий воїн, завжди себе покращував. З перших годин повномаштабного вторгнення і до останньої секунди свого життя залишився вірний присязі, слову офіцера, що в нас час велика рідкість», – розповів брат захисника Василь Овчарук.



Сьогодні, 26 листопада, Сергія привезуть у Луцьк, ночувати він буде у храмі Преподобного Іова Почаївського (бульвар Івана Газюка, 16).



Панахида розпочнеться завтра, 27 листопада, близько 13:30. Поховають Сергія у Гаразджі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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