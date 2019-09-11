Перестав упізнавати рідних: 13-річний волинянин захворів на рідкісну недугу

Перестав упізнавати рідних: 13-річний волинянин захворів на рідкісну недугу
Аутоімунний енцефаліт уразив 13-річного волинянина.

Про це повідомили у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.

13-річного Микиту, який захворів на рідкісну недугу — аутоімунний енцефаліт — поставили на ноги у неврологічному відділенні Волинська обласна дитяча клінічна лікарня. Дивні симптоми, зі слів мами хлопця, Ольги, з’явилися у липні: син постійно спав — і вдень, і вночі. Пізніше з’явилися незрозумілі зміни настрою, наприклад безпричинний страх, сльози, дежавю.

«Зрештою, Микита перестав упізнавати рідних, мав затягнуту мову, його слова неможливо було зрозуміти», — згадує Ольга. Із Нововолинська маму з сином скерували до дитячої обласної клінічної лікарні. Сам Микита говорить: не усвідомлює і зовсім не пам’ятає, що відбувалося в ті дні.

Лікуюча лікарка Микити, завідувачка неврологічного відділення Елла Даньчук, розповідає, що він поступив у важкому стані: з порушенням свідомості, зниженням сили у лівих кінцівках. Хлопець спав 23 години на добу, був дезорієнтований. На щастя, досвід медиків допоміг одразу встановити діагноз – аутоімунний енцефаліт. Це гостра форма запального процесу в головному мозку, що призводить до ураження нервових структур та може бути летальною. Шанс на одужання при цьому захворюванні — вчасне та правильне лікування.

Неврологиня Елла Даньчук наголошує, що лікування Микити відповідно до клінічних протоколів розпочали одразу після встановлення діагнозу. «Захворювання мало важкий двофазний перебіг, через 2 тижні стався рецидив. Лікування дорогим препаратом, імуноглобуліном, повністю забезпечила лікарня». Лікарка відзначає надзвичайно ефективний результат лікування: жодних наслідків перенесеної важкої неврологічної недуги у Микити нема. Натомість часто внаслідок аутоімунного енцефаліту в дітей залишаються розлади рухової активності, когнітивні порушення.

«Зараз і не скажеш, що Микита переніс таку важку хворобу», — каже його мама. «Він ходить до школи, займається фізичними вправами вдома, гуляє з друзями. Живе звичайним життям здорового підлітка, за що ми надзвичайно вдячні медикам. Тато Микити — військовослужбовець, він зміг приїхати до сина, коли той захворів. Вся наша сім’я була дуже нажахана, але лікарі підтримали нас, вселили надію на одужання сина, забезпечили і лікуванням, і належними умовами перебування».

Неврологиня Елла Даньчук привертає увагу батьків до симптомів та скарг, при виникненні яких у дітей необхідно одразу звернутися на огляд до педіатра або дитячого невролога:

- лихоманка, відчуття нудоти, блювання, що не приносить полегшення;

- втрата пам'яті, головний біль, адинамія, апатія, порушення зору та зниження інтелекту;

- емоційні та психічні розлади;

- сонливість, дратівливість, слабкість, примхливість, відмова від їжі;

- порушення поведінки;

- порушення свідомості, від сопору (заціпеніння) до коми;

- наростання осередкової неврологічної симптоматики: хиткість ходи, порушення мови, парези (слабкість м'язів), паралічі;

- судомні напади.

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Теги: волинянин, хвороба
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