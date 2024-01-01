Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин

Артему Приходьку.



У червні 2021 року чоловік скоїв наїзд на лучанина та двох його маленьких синів. Одна дитина після отриманих травм померла, голова сімейства – отримав інвалідність.



Винуватцю ДТП тоді присудили шість років тюрми та позбавили права керування на три роки.



А вже у 2024-му Приходька просто у центрі Луцька штрафують патрульні. Проти нього відкривають нову кримінальну справу – за невиконання судового вироку.



Але як чоловік опинився на свободі?



Смертельна ДПТ

Моторошна дорожньо-транспортна пригода Олександр Позняковський та його сини – хлопчики 5 й 9 років – саме переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході, коли на них наїхав водій автомобіль марки Ford. За кермом перебував Артем Приходько.



Усі троє пішоходів отримали серйозні травми та були ушпиталені. Старшого Богданчика лікарям врятувати так і не вдалося. Батько отримав інвалідність.







Невдовзі



Однак, вже у 2024-му Приходько знову скоює злочин, і знову стає фігурантом кримінальної справи. Але що найцікавіше – правопорушення він здійснює не в колонії, де мав би відбувати покарання, а на волі. Про це стає відомо з оприлюдненого судового вироку від 20 листопада.



На чому ґрунтується нова кримінальна справа?

У новій кримінальній справі йдеться, що



Адже у травні 2024 року луцькі патрульні зупинили його за порушення ПДР на проспекті Перемоги. Чоловік був на авто марки Mitsubishi.



А в червні, він знову потрапив у поле зору поліції, і знову за порушення ПДР. Щоправда, цього разу він був на автомобілі марки Volkswagen та рухався дорогою Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне».



Відтак, дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 382 (Умисне невиконання вироку суду, що набрав законної сили) ККУ.



Але постає запитання: «Як, будучи ув'язненим на шість років, винуватець смертельної ДТП спокійно пересувався територією області вже через два роки після набрання вироком законної сили?»



Чому засуджений на шість років був на волі?

В цій історії вже



За іронією долі, проживає чоловік у багатоповерхівці поруч з Луцьким міськрайонним судом. Сусіди водія-вбивці розповіли, що той веде нічний спосіб життя та їздить за кермом у комендантську годину.



Виявилося, що Городоцький виправний центр №131 подав до суду клопотання про звільнення Артема Приходька від подальшого відбування покарання у зв'язку з важкою хворобою. Справа в тім, що засуджені щороку мають право на два тижні відпочинку за межами виправного центру, тож ще 11 жовтня 2023 року Артема Приходька відпустили у цю відпустку, з якої він так і не повернувся - захворів.



Лучанина оформили в терапевтичне відділення Ківерцівської лікарні, де лікар Олександр Слижук діагностував у засудженого важку сердечну недугу. На основі висновку медиків виправний центр, власне, і звернувся до суду з клопотанням відпустити Приходька.



У суді з'ясувалося, що хворобу серця, яка дала шанс Приходьку уникнути відповідальності за смертельну аварію, у Ківерцівській лікарні діагностували без залучення кардіологів і власних апаратних обстежень.







Новий вирок

Днями, 20 листопада, Приходька знову судили. Цього разу за умисне невиконання вироку суду, що набрав законної сили (нагадаємо, він був позбавленим права керування, але двічі «попався» за кермом).



За сукупністю вироків і з урахуванням невідбутого строку, суд призначив таке остаточне покарання: п’ять років позбавлення волі й заборона керувати транспортними засобами протягом 3 років.



Загиблий Богданчик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді винесли вже новий вирокУ червні 2021 року чоловік скоїв наїзд на лучанина та двох його маленьких синів. Одна дитина після отриманих травм померла, голова сімейства – отримав інвалідність.Винуватцю ДТП тоді присудили шість років тюрми та позбавили права керування на три роки.А вже у 2024-му Приходька просто у центрі Луцька штрафують патрульні. Проти нього відкривають нову кримінальну справу – за невиконання судового вироку.Але як чоловік опинився на свободі?Моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 червня 2021 року на вулиці Ковельській у Луцьку . Батькота його сини – хлопчики 5 й 9 років – саме переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході, коли на них наїхав водій автомобіль марки Ford. За кермом перебував Артем Приходько.Усі троє пішоходів отримали серйозні травми та були ушпиталені. Старшого Богданчика лікарям врятувати так і не вдалося. Батько отримав інвалідність.Невдовзі суд виніс вирок винуватцю автопригоди . Наступні шість років він повинен був провести за ґратами. Чоловіка також позбавили права керувати транспортними засобами строком на три роки. Вирок набував законної сили у серпні 2022 року.Однак, вже у 2024-му Приходько знову скоює злочин, і знову стає фігурантом кримінальної справи. Але що найцікавіше – правопорушення він здійснює не в колонії, де мав би відбувати покарання, а на волі. Про це стає відомо з оприлюдненого судового вироку від 20 листопада.У новій кримінальній справі йдеться, що Приходько порушив заборону суду сідати за кермо упродовж трьох років Адже у травні 2024 року луцькі патрульні зупинили його за порушення ПДР на проспекті Перемоги. Чоловік був на авто марки Mitsubishi.А в червні, він знову потрапив у поле зору поліції, і знову за порушення ПДР. Щоправда, цього разу він був на автомобілі марки Volkswagen та рухався дорогою Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне».Відтак, дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 382 (Умисне невиконання вироку суду, що набрав законної сили) ККУ.Але постає запитання: «Як, будучи ув'язненим на шість років, винуватець смертельної ДТП спокійно пересувався територією області вже через два роки після набрання вироком законної сили?»В цій історії вже розбиралося видання «Сила правди» . Тоді журналісти з’ясували, що винуватець смертельної ДТП і справді мешкає у себе вдома, хоча повинен був відбувати покарання у Городоцькому виправному центрі на Рівненщині.За іронією долі, проживає чоловік у багатоповерхівці поруч з Луцьким міськрайонним судом. Сусіди водія-вбивці розповіли, що той веде нічний спосіб життя та їздить за кермом у комендантську годину.Виявилося, що Городоцький виправний центр №131 подав до суду клопотання про звільнення Артема Приходька від подальшого відбування покарання у зв'язку з важкою хворобою. Справа в тім, що засуджені щороку мають право на два тижні відпочинку за межами виправного центру, тож ще 11 жовтня 2023 року Артема Приходька відпустили у цю відпустку, з якої він так і не повернувся - захворів.Лучанина оформили в терапевтичне відділення Ківерцівської лікарні, де лікар Олександр Слижук діагностував у засудженого важку сердечну недугу. На основі висновку медиків виправний центр, власне, і звернувся до суду з клопотанням відпустити Приходька.У суді з'ясувалося, що хворобу серця, яка дала шанс Приходьку уникнути відповідальності за смертельну аварію, у Ківерцівській лікарні діагностували без залучення кардіологів і власних апаратних обстежень.Днями, 20 листопада, Приходька знову судили. Цього разу за умисне невиконання вироку суду, що набрав законної сили (нагадаємо, він був позбавленим права керування, але двічі «попався» за кермом).За сукупністю вироків і з урахуванням невідбутого строку, суд призначив таке остаточне покарання: п’ять років позбавлення волі й заборона керувати транспортними засобами протягом 3 років.

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