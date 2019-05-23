Коломойському не повернуть «ПриватБанк»: суд ухвалив остаточне рішення





Про це повідомили в пресслужбі «ПриватБанку», пише



Бізнесмен Ігор Коломойський, якому до націоналізації банку належав понад 41% акцій та компанія Triantal, якій належали понад 16% акцій, увесь цей час намагалися оскаржити націоналізацію та повернути свої акції.



Однак суд визнав націоналізацію правомірною. У самому «ПриватБанку» привітали таке рішення, назвавши його «прикладом того, що в нашій країні панує верховенство права».



«Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним», — підсумували в банку.



Ще в листопада 2023 року суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення «ПриватБанку» з ринку за участю держави та підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам. Цьогоріч у вересні таке рішення ухвалив й апеляційний суд, але позивачі подали й касаційну заяву.



Націоналізація банку



У грудні 2016 року «ПриватБанк» націоналізували рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» загалом вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які «ПриватБанк» видавав юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу колишніх акціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.



Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.



Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку вже націоналізований «ПриватБанк» прагнув відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти.



Як кажуть у «ПриватБанку», розгляд справи за позовом BIRGMINTON INVESTING INC відновили після того, як Касаційний господарський суд закрив провадження у справі за позовом акціонера та ексголови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета про придбання акцій неплатоспроможного банку в лютому 2023 року.



В обидвох справах ключовим був закон №590, який також називають «антиколомойським». Він остаточно забороняє скасування рішення про націоналізацію, водночас колишнім власникам банку дозволяють вимагати компенсацію, якщо рішення НБУ визнають незаконним.



Ухвалення закону було основною вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми на 5-8 мільярдів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Касаційний суд підтвердив правомірність націоналізації «ПриватБанку» і закрив справу. Судовий процес щодо оскарження передачі банку у власність держави тривав 5 років.Про це повідомили в пресслужбі «ПриватБанку», пише Громадське Бізнесмен, якому до націоналізації банку належав понад 41% акцій та компанія Triantal, якій належали понад 16% акцій, увесь цей час намагалися оскаржити націоналізацію та повернути свої акції.Однак суд визнав націоналізацію правомірною. У самому «ПриватБанку» привітали таке рішення, назвавши його «прикладом того, що в нашій країні панує верховенство права».«Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним», — підсумували в банку.Ще в листопада 2023 року суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення «ПриватБанку» з ринку за участю держави та підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам. Цьогоріч у вересні таке рішення ухвалив й апеляційний суд, але позивачі подали й касаційну заяву.У грудні 2016 року «ПриватБанк» націоналізували рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» загалом вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які «ПриватБанк» видавав юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу колишніх акціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.Ігор Коломойський та його бізнес-партнерпрямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку вже націоналізований «ПриватБанк» прагнув відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти.Як кажуть у «ПриватБанку», розгляд справи за позовом BIRGMINTON INVESTING INC відновили після того, як Касаційний господарський суд закрив провадження у справі за позовом акціонера та ексголови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета про придбання акцій неплатоспроможного банку в лютому 2023 року.В обидвох справах ключовим був закон №590, який також називають «антиколомойським». Він остаточно забороняє скасування рішення про націоналізацію, водночас колишнім власникам банку дозволяють вимагати компенсацію, якщо рішення НБУ визнають незаконним.Ухвалення закону було основною вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми на 5-8 мільярдів доларів.

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