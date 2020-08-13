На волинському кордоні у багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які намагались потрапити до Польщі

На волинському кордоні у багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які намагались потрапити до Польщі
У багажнику автобуса двоє чоловіків намагались непомітно потрапити до Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон.

Так, під час оформлення рейсового автобуса, який їхав до Польщі, оглядова група спільно з оперативниками загону виявила в багажному відділенні двох чоловіків. Аби уникнути прикордонного контролю, вони були сховані у спеціально обладнаному тайнику.

Правопорушниками виявилися 23-річний харків’янин та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали законних підстав для виїзду з України.

У такий спосіб їх планували перевезти через українсько-польський кордон двоє волинян - водіїв автобуса. За спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП.
На волинському кордоні у багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які намагались потрапити до Польщі

Щодо водіїв автобуса правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 332 КК України, в рамках якого обом фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави.
На волинському кордоні у багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які намагались потрапити до Польщі

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Теги: Ягодин, автобус, ухилянти
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