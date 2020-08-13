На волинському кордоні у багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які намагались потрапити до Польщі

У багажнику автобуса двоє чоловіків намагались непомітно потрапити до Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон.Так, під час оформлення рейсового автобуса, який їхав до Польщі, оглядова група спільно з оперативниками загону виявила в багажному відділенні двох чоловіків. Аби уникнути прикордонного контролю, вони були сховані у спеціально обладнаному тайнику.Правопорушниками виявилися 23-річний харків’янин та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали законних підстав для виїзду з України.У такий спосіб їх планували перевезти через українсько-польський кордон двоє волинян - водіїв автобуса. За спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП.Щодо водіїв автобуса правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 332 КК України, в рамках якого обом фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави.