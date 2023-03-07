На Волині вилучили контрабандну побутову техніку вартістю 11 мільйонів гривень

На Волині вилучили контрабандну побутову техніку вартістю 11 мільйонів гривень
На Волині припинено канал контрабанди побутової техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про контрабанду товарів (ч.2 ст. 201-3 КК України) на Волині припинено канал нелегального ввезення в Україну через державний кордон комп’ютерної техніки та побутових приладів з приховуванням від митного контролю.

За даними слідства, жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару в Республіці Польща та ввезення його в Україну без декларування та сплати митних платежів.

Реалізовувався товар через мережу Інтернет (у тому числі через створений зловмисниками аналог відомого сайту продажів) по всій території країни.

Замовлення покупцям відправляли поштою. Для приховування здійснення великої кількості відправлень залучали інших людей, яким платили грошову винагороду.

У ході санкціонованих судом обшуків у складських приміщеннях, оселях та транспортних засобах фігурантів вилучено комп'ютерну та побутову техніку й інші товарно-матеріальні цінності на суму близько 11 мільйонів гривень.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.
На Волині вилучили контрабандну побутову техніку вартістю 11 мільйонів гривень
На Волині вилучили контрабандну побутову техніку вартістю 11 мільйонів гривень


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Теги: Волинь, побутова техніка
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