22-річна лучанка «зняла порчу» за майже пів мільйона гривень

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 22-річній лучанці у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживанні довірою (шахрайство), вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.Підозрюється, що жителька Волинської області 29.10.2024 через соцмережу «INSTAGRAM», залякуючи вінничанку нібито наведеною порчею, внаслідок чого будуть негативні наслідки, ввела жінку в оману та пообіцяла «зняти порчу» у вигаданий нею спосіб і покращити стосунки в сім’ї шляхом ворожіння та проведення певних обрядів.Довівши таким чином жінку до розпачу, для здійснення ритуалу фігурантка шахрайським шляхом виманила у потерпілої понад 450 тис. грн. Грошима розпорядилась на власний розсуд.Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.Слідчі дії тривають.За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.