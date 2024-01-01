Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 листопада
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 листопада
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
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