Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 27 листопада

Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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