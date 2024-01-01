Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 27 листопада



Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 27 листопадаМінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

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