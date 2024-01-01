Відключення світла 27 листопада на Волині: повідомили про графіки

Завтра, 27 листопада, в Україні застосовуватимуть обмеження електропостачання.Проце повідомили в "Укренерго".А саме, світло відключатимуть у період 7:00-20:00, що свідчитиме про одну чергу відключень.Як повідомли енергетики, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада."Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали енергетики.Також вони додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. А про актуальну інформацію щодо графіків відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.