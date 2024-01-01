Відключення світла 27 листопада на Волині: повідомили про графіки

Відключення світла 27 листопада на Волині: повідомили про графіки
Завтра, 27 листопада, в Україні застосовуватимуть обмеження електропостачання.

Проце повідомили в "Укренерго".

А саме, світло відключатимуть у період 7:00-20:00, що свідчитиме про одну чергу відключень.

Як повідомли енергетики, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали енергетики.

Також вони додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. А про актуальну інформацію щодо графіків відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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