На волинському ринку суттєво подешевшала картопля





Про це інформує



Наразі її середня ціна становить 20 гривень за кілограм, що є суттєвим зниженням у порівнянні з попередніми тижнями. Ще донедавна картопля всередньому вартувала 25 гривень за кілограм.



Таке зниження цін викликане кількома факторами. Аграрії завершили осінній збір урожаю, і на ринок надійшла велика кількість картоплі. Продавці активно змагаються між собою, пропонуючи доступні ціни, аби швидше реалізувати товар.



Покупці позитивно сприймають цю новину, адже картопля залишається основним продуктом харчування для багатьох сімей. Місцеві господині вже запасаються овочем на зиму, зважаючи на те, що така ціна є доволі вигідною.



Продавці ж наголошують, що картопля добре зберігається, якщо дотримуватись правильних умов: прохолода, темрява та низька вологість. Тому багато хто радить не зволікати і робити запаси саме зараз.



Очікується, що ціна може залишатися стабільною найближчими тижнями, однак можливе невелике зростання взимку через підвищений попит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Рожища та околиць Луцького району мають приємну новину: на місцевому ринку значно подешевшала картопля.Про це інформує ВСН Наразі її середня ціна становить 20 гривень за кілограм, що є суттєвим зниженням у порівнянні з попередніми тижнями. Ще донедавна картопля всередньому вартувала 25 гривень за кілограм.Таке зниження цін викликане кількома факторами. Аграрії завершили осінній збір урожаю, і на ринок надійшла велика кількість картоплі. Продавці активно змагаються між собою, пропонуючи доступні ціни, аби швидше реалізувати товар.Покупці позитивно сприймають цю новину, адже картопля залишається основним продуктом харчування для багатьох сімей. Місцеві господині вже запасаються овочем на зиму, зважаючи на те, що така ціна є доволі вигідною.Продавці ж наголошують, що картопля добре зберігається, якщо дотримуватись правильних умов: прохолода, темрява та низька вологість. Тому багато хто радить не зволікати і робити запаси саме зараз.Очікується, що ціна може залишатися стабільною найближчими тижнями, однак можливе невелике зростання взимку через підвищений попит.

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