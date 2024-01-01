Безплатна можливість для навчання: школяр із Волині поїхав за обміном в Італію

Безплатна можливість для навчання: школяр із Волині поїхав за обміном в Італію
Школяр із Волині Артем Антонюк став учасником програми обміну серед українських школярів, котрі нещодавно розпочали навчання в Італії. Хлопець — учень 10 класу ліцею імені Олени Пчілки міста Ковеля, який навчається зараз у науковому ліцеї імені Етторе Майоране.

Як розповіла в коментарі Суспільному директорка ліцею Олена Вальчук, навчальний заклад, у якому школяр уже майже місяць, розташований в місті Авола в регіоні Сицилія.

"Він та ще двоє дівчат-старшокласниць з Києва та Соледару мали їхати на навчання на початку вересня, але ще тривали пошуки навчальних закладів для дівчат. В Італію треба було відправити їх трьох одразу, тому вийшло так, що поїхав, коли в нас розпочалися осінні канікули", — сказала директорка ліцею.
Навчання в італійському ліцеї

Зі слів Олени Вальчук, Артема Антонюка відібрали для участі в програмі обміну як відмінника та школяра, який займається волонтерством, танцює та бере активну громадську участь в житті ліцею. У рідній школі хлопець навчається в математичному класі.

В італійській школі він поглиблено вивчає STEM-предмети, а також філософію, історію, громадянську освіту, релігію, англійську та італійську літератури: усі отримані оцінки йому зарахують у рідному ліцеї. Олени Вальчук говорить, що на уроках йому допомагає асистент-волонтер.

Паралельно з цим, розповіла директорка ковельської школи, він дистанційно проходить навчальну програму в ковельському ліцеї: вивчає необхідні для атестації українську мову, українську літературу, і за власним бажанням додатково здає домашнє завдання з біології та хімії.

Навчальний рік 2024/2025 волинський школяр Артем Антонюк завершить у науковому ліцеї імені Етторе Майоране в Італії. Всі витрати на проїзд, проживання та навчання трьох українських школярів, серед яких волинянин, взяла на себе італійська громадська організація Intercultura.

Дозвілля: як живе та відпочиває школяр поза уроками

Мешкає хлопець в італійській родині, і спілкується англійською мовою через одного з дітей — членів сім'ї.

Зі слів директорки ковельського ліцею Олени Вальчук, і Артемом Антонюком постійно на зв'язку. Окрім освітнього процесу, Артем встигає відпочивати: разом із друзями нещодавно відвідав підніжжя вулкана Етна.

"Кожну суботу чи неділю виходимо на зв'язок. В нього постійно є шкільні завдання, є завдання поза школою, після уроків. Тому під вечір нам вдається поспілкуватися. Йому непросто, бо це й італійська мова, і англійська. Але каже, що вже потрохи звикає", — сказала освітянка.

У школі, де навчається Артем, він спілкується з дітьми з різних країн: Бразилії, Чилі, Уругваю, Аргентини, Німеччини, Хорватії, Сербії. Також він взяв участь у кулінарних проєктах "Сніданки всього світу" і "Міжнародна вечеря", сказала директорка ковельського ліцею, де частував своїх нових однокласників налисниками з яблуками та дерунами.

Що відомо про програму обміну для навчання українських школярів в Італії

Як додала директорка ліцею імені Олени Пчілки міста Ковеля Олена Вальчук, ця програма обміну українських школярів для навчання в Італії запрацювала в Україні вперше цього року. З її слів, така ініціатива — результат співпраці між ANP (Асоціації директорів шкіл Італії), ВГУ (Асоціація директорів відроджених гімназій України) та Intercultura (громадська організація в Італії).

Між ліцеєм імені Олени Пчілки в Ковелі, Intercultura та науковим ліцеєм імені Етторе Майоране в Італії, зазначила Олена Вальчук, був підписаний договір про співпрацю.

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Теги: навчання, школяр. італія
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