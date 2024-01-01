Авто збило світлофор та врізалося у дерево: у Луцьку сталася ДТП





Про це ВолиньPost повідомили свідки.



За словами очевидців, Ніссаан Ліф, намагаючись уникнути зіткнення на перехресті на проспекті Соборності, влетів у стовп світлофору, а потім врізався у дерево.





Світлофор фактично знищено. Машина зазнала значних механічних пошкоджень.





Поки інформації про постраждалих немає.



Детальніше про автопригоду читайте згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ввечері у вівторок, 26 листопада, на проспекті Соборності сталася автопригода.Про це ВолиньPost повідомили свідки.За словами очевидців, Ніссаан Ліф, намагаючись уникнути зіткнення на перехресті на проспекті Соборності, влетів у стовп світлофору, а потім врізався у дерево.Світлофор фактично знищено. Машина зазнала значних механічних пошкоджень.Поки інформації про постраждалих немає.Детальніше про автопригоду читайте згодом.

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