Авто збило світлофор та врізалося у дерево: у Луцьку сталася ДТП

Авто збило світлофор та врізалося у дерево: у Луцьку сталася ДТП
У Луцьку ввечері у вівторок, 26 листопада, на проспекті Соборності сталася автопригода.

Про це ВолиньPost повідомили свідки.

За словами очевидців, Ніссаан Ліф, намагаючись уникнути зіткнення на перехресті на проспекті Соборності, влетів у стовп світлофору, а потім врізався у дерево.

Авто збило світлофор та врізалося у дерево: у Луцьку сталася ДТП

Світлофор фактично знищено. Машина зазнала значних механічних пошкоджень.

Авто збило світлофор та врізалося у дерево: у Луцьку сталася ДТП

Поки інформації про постраждалих немає.

Детальніше про автопригоду читайте згодом.
Авто збило світлофор та врізалося у дерево: у Луцьку сталася ДТП


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Теги: ДТП, Луцьк
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