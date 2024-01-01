На війні помер Герой з Волині Василь Залевський





Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади.



Уродженець села Зелене Василь Володимирович (02.01.1986 р.н.) помер 22 листопада 2024 року.



Зустріч Героя відбулася сьогодні, 26 листопада.



Чин похорону проведуть завтра, 27 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер воїн з Волині Василь Залевський.Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади.Уродженець села Зелене Василь Володимирович (02.01.1986 р.н.) помер 22 листопада 2024 року.Зустріч Героя відбулася сьогодні, 26 листопада.Чин похорону проведуть завтра, 27 листопада.

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