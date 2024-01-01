Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 26 листопада – 1 грудня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені карколомних ситуацій. Будуть тут і пригоди, і кохання, і пристрасті. Життєва простота щирих сценічних переживань – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 26 листопада до 1 грудня.



Чорна комедія на межі реальності і потойбіччя. Важко збагнути, хто живий, а хто привид. Не зрозуміло чи це містика, чи градус?…



У вівторок, 26 листопада, о 18:00 – вистава «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Дві жінки опиняються в морзі, де раптово блокуються двері. Що відбулось? Це напарниця Людка чи кінець світу? Ну що ж, робити нічого, і тут, чи все ще в морзі чи вже в чистилищі, прийшов час розкрити свої таємниці… Вийти звідси допоможуть карти і дзвінки від невідомих. Чоловічий голос, який веде Вірку і Віку… Куди?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вперше у цьому театральному сезоні! Виставу створила молодь для молоді, проте є одне «але»: час показав, що тема цієї драми буде актуальною завжди і для всіх, незалежно від віку та соціального статусу.



У п’ятницю, 29 листопада, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Добро і зло, вірність і зрада, кохання та ненависть, особисте щастя та доля жінки в примусовому шлюбі... Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій... А ще цей варіант «Украденого щастя» – про помсту. Це історія «долі й волі». І, зрештою, спроба переосмислити «вічний» текст Івана Франка у позачасовому просторі.



Прем’єра для дітей!



У суботу, 30 листопада, о 12:00 – новорічна казка «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).



Нова історія від автора і режисера нашого театру. Цього разу головні персонажі зустрічатимуться і на природі – у зимовому лісі, і на святі. Несподівано для глядачів на сцені з'являться також уже усім відомі герої... Хто ж це? Дізнаєтесь на події! Постановка про чудеса та любов, дружбу та підтримку! Переглядів заплановано обмаль, тому не баріться і хутчіш купуйте квитки для усієї сім'ї!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



За свідченням сучасників Івана Котляревського, письменник використав для сюжету цієї п’єси реальний факт, який мав місце в ті часи.



У суботу, 30 листопада, о 17:00 на основній сцені – комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Новаторство п’єси полягає у тому, що письменник головну героїню – дівчину-красуню Наталку – узяв із народу й показав її як ідеал молодої українки, фактично позбавленої вад. Вона виступає як уособлення найкращих рис української жінки, що відстоює людську гідність та бореться за своє щастя. Саме правдивим відтворенням життя українського селянства, побуту народу, прагнень і настроїв героїв, широким використанням фольклору, гумористичним і сатиричним забарвленням сцен постановка приваблива й безсмертна.



Єдиний показ цього місяця!



У неділю, 1 грудня, о 12:00 – різдвяна казка «Піколетто» за Ренато Рашелом. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (без антракту).



Вистава про те, що справжня велич не в зрості, званні чи походженні, а у наших вчинках для тих, чиє життя та добробут від нас залежить. Ця історія – про маленького сажотруса з добрим серцем і про те, як ми стаємо великими в очах тих, чиї мрії здійснюємо.



Ця комедія наших днів у двох діях розкриває заплутану інтрижку між помічником Прем'єр-міністра та секретаркою його начальника.



У неділю ввечері, 1 грудня, о 17:00 на основній сцені – «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Здавалося б, невинна ситуація постійно загрожує обернутися гучним скандалом, а можливо, навіть вбивством. Головне завдання – зробити все, аби ця історія залишилася в таємниці. Вирішити проблему зможе лише той, хто здатний миттєво знаходити вихід із найскладніших обставин. І цим «героєм» стає Джордж Пігден – на своє і всіх оточуючих здивування.



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