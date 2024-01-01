Уночі росія атакувала Україну 188 дронами та 4 ракетами

Уночі росія атакувала Україну 188 дронами та 4 ракетами
У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";

- 188 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 листопада в Тернополі пролунали вибухи. Після цього в місті зникло електропостачання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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