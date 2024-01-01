Протягом минулої доби відбулося 191 боєзіткнення, - Генштаб

Розпочалась 1007 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ситуація на фронті залишається складною - ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення.Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4450 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Степок, Павлівка, Яблунівка, Мала Рибиця, Вовчанські Хутори, Великий Бурлук, Питомник, Малі Проходи, Червона Зоря, Окіп, Слатине, Куп’янськ, Кругляківка, Богуславка, Іванівка, Міньківка, Слов’янськ, Гродівка, Дачне, Богатир, Велика Новосілка, Новий Комар, Ольгівка.На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.На Лиманському напрямку загарбники одинадцять разів атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського.На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.За минулу добу на Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Дачного та Щербинівки. Один бій ще триває.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки.На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій в районах Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки.Три рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, п’ять пунктів управління та ще один важливий об’єкт противника.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 94 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.