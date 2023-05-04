Від 25 до 60 тисяч зарплати: назвали найбільш оплачувані вакансії на Волині
Сьогодні, 07:31
Станом на 25 листопада в базі даних обласного центру зайнятості є 2 453 вакансій. Водночас на обліку перебувають 2 287 безробітних волинян.
Такі дані надала заступниця начальника фінансово-аналітичного управління, начальниця відділу аналітики і статистики Волинського центру зайнятості Лариса Москалюк, - пише Суспільне.
З її слів, найбільш оплачувані вакансії, які пропонують роботодавці на Волині такі:
механік автомобільної колони — 60 тисяч гривень (Луцький район);
водій міжнародних перевезень — 50 тисяч гривень (Луцьк та Луцький район);
бетоняр у Луцьку — 48 тисяч гривень;
фарбувальник приладів і деталей — 40 тисяч гривень (Луцький район);
бухгалтер у Луцьку — 35 тисяч гривень;
електрогазозварник — 35 тисяч гривень (Нововолинськ);
представник торгівельний — 33 тисячі гривень (Луцьк);
комплектувальник проводів — 28 735 тисяч гривень (Луцький район);
керуючий відділенням — 25 080 тисяч гривень (Луцький район);
головний інженер — 25 тисяч гривень (Володимир-Волинський).
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Такі дані надала заступниця начальника фінансово-аналітичного управління, начальниця відділу аналітики і статистики Волинського центру зайнятості Лариса Москалюк, - пише Суспільне.
З її слів, найбільш оплачувані вакансії, які пропонують роботодавці на Волині такі:
механік автомобільної колони — 60 тисяч гривень (Луцький район);
водій міжнародних перевезень — 50 тисяч гривень (Луцьк та Луцький район);
бетоняр у Луцьку — 48 тисяч гривень;
фарбувальник приладів і деталей — 40 тисяч гривень (Луцький район);
бухгалтер у Луцьку — 35 тисяч гривень;
електрогазозварник — 35 тисяч гривень (Нововолинськ);
представник торгівельний — 33 тисячі гривень (Луцьк);
комплектувальник проводів — 28 735 тисяч гривень (Луцький район);
керуючий відділенням — 25 080 тисяч гривень (Луцький район);
головний інженер — 25 тисяч гривень (Володимир-Волинський).
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