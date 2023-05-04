Від 25 до 60 тисяч зарплати: назвали найбільш оплачувані вакансії на Волині





Такі дані надала заступниця начальника фінансово-аналітичного управління, начальниця відділу аналітики і статистики Волинського центру зайнятості Лариса Москалюк, - пише



З її слів, найбільш оплачувані вакансії, які пропонують роботодавці на Волині такі:



механік автомобільної колони — 60 тисяч гривень (Луцький район);

водій міжнародних перевезень — 50 тисяч гривень (Луцьк та Луцький район);

бетоняр у Луцьку — 48 тисяч гривень;

фарбувальник приладів і деталей — 40 тисяч гривень (Луцький район);

бухгалтер у Луцьку — 35 тисяч гривень;

електрогазозварник — 35 тисяч гривень (Нововолинськ);

представник торгівельний — 33 тисячі гривень (Луцьк);

комплектувальник проводів — 28 735 тисяч гривень (Луцький район);

керуючий відділенням — 25 080 тисяч гривень (Луцький район);

головний інженер — 25 тисяч гривень (Володимир-Волинський).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 25 листопада в базі даних обласного центру зайнятості є 2 453 вакансій. Водночас на обліку перебувають 2 287 безробітних волинян.Такі дані надала заступниця начальника фінансово-аналітичного управління, начальниця відділу аналітики і статистики Волинського центру зайнятості, - пише Суспільне. З її слів, найбільш оплачувані вакансії, які пропонують роботодавці на Волині такі:механік автомобільної колони — 60 тисяч гривень (Луцький район);водій міжнародних перевезень — 50 тисяч гривень (Луцьк та Луцький район);бетоняр у Луцьку — 48 тисяч гривень;фарбувальник приладів і деталей — 40 тисяч гривень (Луцький район);бухгалтер у Луцьку — 35 тисяч гривень;електрогазозварник — 35 тисяч гривень (Нововолинськ);представник торгівельний — 33 тисячі гривень (Луцьк);комплектувальник проводів — 28 735 тисяч гривень (Луцький район);керуючий відділенням — 25 080 тисяч гривень (Луцький район);головний інженер — 25 тисяч гривень (Володимир-Волинський).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію