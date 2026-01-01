Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька

На війні загинули двоє Героїв з Луцька.Про це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин, 27.10.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 3 механізованого батальйону.Солдат Бобровський Дмитро Андрійович загинув 20.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Лучанин, 22.05.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду старшого офіцера 2-ї бойової групи 3-ї групи спеціального призначення (висотної) 4-го окремого загону спеціального призначення «Омега».Лейтенант Бондаренко Олексій Володимирович загинув 15.01.2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Родинське Донецької області", - йдеться в повідомленні.