Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 13:29
На війні загинули двоє Героїв з Луцька.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Бобровський Дмитро Андрійович, 27.10.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Солдат Бобровський Дмитро Андрійович загинув 20.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Лучанин Бондаренко Олексій Володимирович, 22.05.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду старшого офіцера 2-ї бойової групи 3-ї групи спеціального призначення (висотної) 4-го окремого загону спеціального призначення «Омега».
Лейтенант Бондаренко Олексій Володимирович загинув 15.01.2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Родинське Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Бобровський Дмитро Андрійович, 27.10.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Солдат Бобровський Дмитро Андрійович загинув 20.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Лучанин Бондаренко Олексій Володимирович, 22.05.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду старшого офіцера 2-ї бойової групи 3-ї групи спеціального призначення (висотної) 4-го окремого загону спеціального призначення «Омега».
Лейтенант Бондаренко Олексій Володимирович загинув 15.01.2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Родинське Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 13:29
Невидима краса: розвідники луцької бригади НГУ
Сьогодні, 12:25