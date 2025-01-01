У Польщі в аварії загинули двоє волинян: збирають кошти на перевезення тіл
Сьогодні, 14:19
У Польщі в аварії загинули два молоді чоловіки з села Солов’ї Сереховичівської громади.
Про це пише Район.Стара Вижівка.
Трагедія, яка забрала життя в Івана та Михайла, сталася 24 грудня 2025 року. В аварії також загинула дівчина Михайла Ірина. Про це написала Іванна Демкова у фейсбуці.
«У Польщі сталася страшна аварія. Загинули молоді люди (мої учні із села Солов'ї). Збирають кошти, щоб повернути тіла. Допоможіть, хто чим може», − ідеться в дописі.
Допомогти можна за посиланнями:
збір для Михайла та Ірини;
збір для Івана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Район.Стара Вижівка.
Трагедія, яка забрала життя в Івана та Михайла, сталася 24 грудня 2025 року. В аварії також загинула дівчина Михайла Ірина. Про це написала Іванна Демкова у фейсбуці.
«У Польщі сталася страшна аварія. Загинули молоді люди (мої учні із села Солов'ї). Збирають кошти, щоб повернути тіла. Допоможіть, хто чим може», − ідеться в дописі.
Допомогти можна за посиланнями:
збір для Михайла та Ірини;
збір для Івана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Польщі в аварії загинули двоє волинян: збирають кошти на перевезення тіл
Сьогодні, 14:19
На Волині автівка збила 11-річну дівчинку
Сьогодні, 13:30
Трамп зустрінеться із Зеленським у неділю
Сьогодні, 13:20
Росіяни завдали ракетного удару по Умані
Сьогодні, 12:44