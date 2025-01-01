У Польщі в аварії загинули двоє волинян: збирають кошти на перевезення тіл





Про це пише



Трагедія, яка забрала життя в Івана та Михайла, сталася 24 грудня 2025 року. В аварії також загинула дівчина Михайла Ірина. Про це написала Іванна Демкова у фейсбуці.



«У Польщі сталася страшна аварія. Загинули молоді люди (мої учні із села Солов'ї). Збирають кошти, щоб повернути тіла. Допоможіть, хто чим може», − ідеться в дописі.



Допомогти можна за посиланнями:







