У Польщі в аварії загинули двоє волинян: збирають кошти на перевезення тіл
У Польщі в аварії загинули два молоді чоловіки з села Солов’ї Сереховичівської громади.

Про це пише Район.Стара Вижівка.

Трагедія, яка забрала життя в Івана та Михайла, сталася 24 грудня 2025 року. В аварії також загинула дівчина Михайла Ірина. Про це написала Іванна Демкова у фейсбуці.

«У Польщі сталася страшна аварія. Загинули молоді люди (мої учні із села Солов'ї). Збирають кошти, щоб повернути тіла. Допоможіть, хто чим може», − ідеться в дописі.

Допомогти можна за посиланнями:

збір для Михайла та Ірини;
збір для Івана.

