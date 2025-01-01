На Волині автівка збила 11-річну дівчинку

На Волині автівка збила 11-річну дівчинку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 25 грудня, в Ковелі.

Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Травмувалася дитина.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики працювали на виклику щодо наїзду на пішохода.

Тілесні ушкодження отримала 11-річна дитина.

У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Дитину госпіталізували.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що 25-річний водій автомобіля Ford допустив наїзд на дівчинку 2014 року народження. Її госпіталізували.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

