На Волині автівка збила 11-річну дівчинку





Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохода. Травмувалася дитина.



Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики працювали на виклику щодо наїзду на пішохода.



Тілесні ушкодження отримала 11-річна дитина.



У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.



Дитину госпіталізували.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що 25-річний водій автомобіля Ford допустив наїзд на дівчинку 2014 року народження. Її госпіталізували.



За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

