Росіяни завдали ракетного удару по Умані
Сьогодні, 26 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Умані Черкаської області. Є травмовані, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу", - розповів він.

Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби.

