Росіяни завдали ракетного удару по Умані





Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.



"Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу", - розповів він.



Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби.

