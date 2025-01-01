Росіяни завдали ракетного удару по Умані
Сьогодні, 12:44
Сьогодні, 26 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Умані Черкаської області. Є травмовані, серед них - двоє дітей.
Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу", - розповів він.
Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби.
