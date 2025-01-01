Намагався вбити офіцера ГУР: у Києві затримали кілера фсб

Працівники СБУу Києві кілера фсб, який намагався вбити офіцера ГУР Міноборони України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України.За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента фсб, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста.Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині.Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб.Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС.На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з фсб.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.