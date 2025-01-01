Намагався вбити офіцера ГУР: у Києві затримали кілера фсб
Сьогодні, 12:20
Працівники СБУ затримали у Києві кілера фсб, який намагався вбити офіцера ГУР Міноборони України.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента фсб, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста.
Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.
Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.
За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині.
Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб.
Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.
За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС.
На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);
▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
