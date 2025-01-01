У Луцьку патрульні розшукали бабусю, яка заблукала
Сьогодні, 11:50
У Луцьку патрульні оперативно розшукали зниклу жінку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні на лінію 102 звернулася жінка із повідомленням про зникнення матері літнього віку. За словами доньки, вони разом прийшли до магазину. Заявниця залишила маму на кілька хвилин біля входу до супермаркету, однак, повернувшись, не знайшла її на місці.
Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та розпочали пошуки. Під час обстеження прилеглих вулиць інспекторам вдалося знайти бабусю.
На щастя, з нею все гаразд. Поліцейські передали її доньці.
