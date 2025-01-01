У Луцьку поховали трьох захисників, які загинули, захищаючи Україну
Сьогодні, 14:50
Сьогодні у Луцьку поховали трьох військовослужбовців, які загинули на території Донецької та Дніпропетровської областей, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Героїв Анатолія Балабка, Дмитра Левчука та В’ячеслава Омельчука відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Балабко Анатолій Анатолійович (24.02.1986 року народження) загинув 19 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гаї Дніпропетровської області.
Левчук Дмитро Васильович (20.02.1992 року народження) загинув 27 червня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Хромове Донецької області.
Омельчук В’ячеслав Дем’янович (29.11.1976 року народження) загинув 8 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким.
