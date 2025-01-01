Російські дрони знову атакували Волинь: без світла - майже 8 тисяч людей в регіоні
Сьогодні, 15:26
Сьогодні, 26 грудня, майже 8000 абонентів на Волині опинилися без електропостачання через атаку Росії.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому. Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині.
Обійшлося без травмованих та загиблих", - йдеться в повідомленні.
Наразі без енергопостачання – близько 8 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
"Дякуємо силам протиповітряної оборони області за роботу", - наголосив голова ОВА.
