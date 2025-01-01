Російські дрони знову атакували Волинь: без світла - майже 8 тисяч людей в регіоні

Російські дрони знову атакували Волинь: без світла - майже 8 тисяч людей в регіоні
Сьогодні, 26 грудня, майже 8000 абонентів на Волині опинилися без електропостачання через атаку Росії.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому. Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині.

Обійшлося без травмованих та загиблих", - йдеться в повідомленні.

Наразі без енергопостачання – близько 8 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

"Дякуємо силам протиповітряної оборони області за роботу", - наголосив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, шахеди, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія обходить українську ППО завдяки Білорусі
Сьогодні, 16:05
Найважливіше у питанні виборів та референдуму - безпека, - Зеленський
Сьогодні, 15:51
Російські дрони знову атакували Волинь: без світла - майже 8 тисяч людей в регіоні
Сьогодні, 15:26
У Луцьку поховали трьох захисників, які загинули, захищаючи Україну
Сьогодні, 14:50
У Польщі в аварії загинули двоє волинян: збирають кошти на перевезення тіл
Сьогодні, 14:19
Медіа
відео
1/8