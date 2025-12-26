Найважливіше у питанні виборів та референдуму - безпека, - Зеленський

Володимир Зеленський.



Він нагадав, що сьогодні відбувається засідання робочої групи щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період, пише



“Передусім я хочу сказати, що активізація питання виборів вона йшла від американської сторони. Були такі сигнали, я про це говорив багато разів. Що вважаю, що для цього потрібно бути законодавчі можливості проведення і, найголовніше, безпека проведення виборів. Якщо ми говоримо про референдум – те саме: потрібна безпека. Законодавчі ініціативи є, їх можна змінювати щодо війни, щодо термінів тощо. Це друге питання, хоча воно важливе. Але перше – безпека”, – сказав президент.



На думку Зеленського, у партнерів є достатньо сили, щоб змусити Росію або щоб домовитись з росіянами щодо надання належної безпеки та інфраструктури для проведення виборів Президента України або проведення референдуму.



“Що стосується референдуму: в 20-пунктному плані розглядається таке питання щодо проведення референдуму, якщо будуть питання сенситивні, на які відповідь не може одноосібно дати та чи інша особа, навіть Президент України. На є деякі питання, на мій погляд особистий, на які може дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є і у Парламенту, безумовно. Але мені здається, на мій погляд, це справедливо, що долю України вирішує народ України. І це правильно”, – пояснив він.



В Україні, відповідно до законодавства, вибори неможливі до кінця воєнного стану. Але Росія на тлі завершення відведених звичних термінів президента і Верховної Ради просувала тезу про нібито їх нелегітимність. Після зміни влади такі ж сигнали стали лунати від США. Зрештою Вашингтон не говорить, що вважає українську владу незаконною, але вважає, що в Україні слід провести вибори, аби підтримувати демократію.



Такі заяви лунали неодноразово, зокрема нещодавно, коли Трамп сказав, що Україні слід провести вибори президента. Володимир Зеленський на це відповів, що готовий, якщо Штати і інші партнери забезпечать їх безпечне проведення, а парламентарі підготують законодавчі зміни.



Якщо "мирну угоду" з Росією в тому чи іншому вигляді укладуть, це означає, що відбудеться зупинка бойових дій. Отже, Україна скасує режим воєнного стану і проведе спершу референдум, потім - президентські вибори.

