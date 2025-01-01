61 кілометр автошляху: на ремонт дороги Ковель - Ягодин потрібно понад 10 мільярдів





Про це пише



На ремонт цієї ділянки потрібно орієнтовно 10,34 млрд гривень, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.



Йдеться про 61 кілометр автошляху, який після початку повномасштабного вторгнення став одним із ключових напрямків для експорту, імпорту та перевезення гуманітарних вантажів.



Через це навантаження на дорогу та під’їзди до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» суттєво зросло, а технічний стан покриття погіршився.



Плани масштабної реконструкції наразі відкладені через воєнний стан, а шлях підтримують лише в межах експлуатаційного утримання — передусім на найбільш зруйнованих ділянках.



Цього року відремонтували два прикордонні під’їзди до міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» протяжністю 1,9 км.



Раніше в одному з інтерв’ю заступник міністра розвитку громад і територій заявляв, що відрізок Ковель — Ягодин можуть зробити платним. Однак офіційних документів чи рішень щодо запровадження платного проїзду поки немає.



Нагадаємо, на сайті Кабміну зареєстрували петицію з проханням відновити пропуск легкових автомобілів через міжнародний пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Збір підписів триває.

