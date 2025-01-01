Підтвердили загибель Героя з Волині Віктора Кондуша, який вважався зниклим безвісти понад три роки

Кондуша Віктор Миколайович.



"Віктор Миколайович загинув 13 листопада 2022 року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Висловлюємо щире співчуття дружині, мамі, сестрі, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні громади.



У громаді закликають керівників установ та закладів приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань.



Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні в Локачинську громаду прийшла трагічна звістка. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Новий Загорів, солдат"Віктор Миколайович загинув 13 листопада 2022 року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Висловлюємо щире співчуття дружині, мамі, сестрі, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні громади.У громаді закликають керівників установ та закладів приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань.Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію