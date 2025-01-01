На Волині рятувальники ліквідували пожежу після російського обстрілу





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн.

На щастя, постраждалих немає.



Нагадаємо, що



Обійшлося без травмованих та загиблих.



російські дрони сьогодні знову атакували Волинь : без світла лишилось майже 8 тисяч людей в регіоні.

