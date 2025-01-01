На Волині рятувальники ліквідували пожежу після російського обстрілу

На Волині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок чергової російської атаки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн.
На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що російські дрони сьогодні знову атакували Волинь: без світла лишилось майже 8 тисяч людей в регіоні.

Обійшлося без травмованих та загиблих.
