На Волині рятувальники ліквідували пожежу після російського обстрілу
Сьогодні, 17:12
На Волині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок чергової російської атаки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, що російські дрони сьогодні знову атакували Волинь: без світла лишилось майже 8 тисяч людей в регіоні.
Обійшлося без травмованих та загиблих.
