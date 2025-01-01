Чому курси в криптообмінниках відрізняються, і як зрозуміти, де реальний ринок?





Біржа





Стакан ордерів – ціна формується в реальному часі на основі фактичних угод між покупцями (bid) та продавцями (ask).

Вона залежить виключно від поточної ліквідності та обсягу торгів на конкретному майданчику.





Живий ринок «тут і зараз»









Агрегатор





Snapshot / затримка оновлення – сервіс збирає дані з десятків бірж і показує усереднене значення або знімок ціни

з невеликою затримкою. Це лише статистичний орієнтир, а не пропозиція для угоди.





Математичне «середнє по палаті»



