Якою буде погода в Луцьку у суботу, 27 грудня
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Після обіду дрібному мокрому снігові, який почнеться вранці, прийде на зміну дрібний дощ і продовжуватиметься до завершення дня.

Про це повідомляє Sinoptik.

Так, в обласному центрі Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний та західний 4,8-7,3 м/с. Температура вночі 5-6° морозу, вдень 4-5° нижче нуля.


Народний прогноз погоди: У цей час тримається стабільно зимова погода, з усіма характерними для неї явищами: “У грудні мороз наростає, проте день прибуває”. У давнину говорили: “Зима ночі урвала, дня додала”. Наші пращури помітили: якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.

