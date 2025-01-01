Медичний офтальмологічний центр в Черкасах





До здоров’я очей варто ставитися дуже уважно, адже навіть незначні симптоми можуть вказувати на захворювання, через яке ви можете втратити зір. Тому регулярні профілактичні огляди та своєчасне звернення за допомогою є необхідністю.







Як часто треба проходити обстеження у офтальмолога?

Кожна людина має проходити профілактичний огляд 1 раз на рік, незалежно від того, наскільки добре вона бачить.



Двічі на рік обстеження мають проходити:



школярі та студенти;

люди, які кожного дня працюють за комп’ютером;

люди із хронічними захворюваннями (цукровим діабетом, підвищеним тиском та ін.);

люди після травми голови або очей;

люди старші за 45 років.

Пацієнти з офтальмологічними захворюваннями мають проходити обстеження за індивідуальним графіком від лікаря.



Коли терміново потрібна консультація офтальмолога?

За наявності наступних симптомів варто якомога швидше записатися на консультацію до офтальмолога:



зниження гостроти зору;

«сліпі плями» в полі зору;

розмиття контурів предметів;

біль в очах будь-якого типу;

двоїння предметів;

сухість або сльозоточивість;

тривале почервоніння очей та повік;

нетипові виділення з очей та ін.

Чим раніше буде встановлено діагноз, тим легше та успішніше проходить лікування.



Які послуги надає Черкаський центр зору?

У цій клініці ви отримаєте допомогу із будь-якою офтальмологічною проблемою: від короткозорості до глаукоми та катаракти. В перелік послуг входять:



оптика: корекція аномалій рефракції (міопії, астигматизму, гіперметропії), індивідуальний підбір і виготовлення окулярів, підбір контактних лінз;

діагностика зору за новітніми технологіями;

мікрохірургічні операції катаракти, патологій сітківки, скловидного тіла;

естетична офтальмохірургія: підтяжка брів, ін’єкції філерів та ін.;

ANTI-VEGF терапія;

лазерне лікування глаукоми, патологій сітківки, скловидного тіла і кришталика.

В Черкаському центрі зору застосовують найновіші технології та методики для діагностики та лікування захворювань зорового апарату. З пацієнтами працюють досвідчені лікарі, які регулярно підвищують кваліфікацію. Уважне ставлення та індивідуальна робота з кожним пацієнтом забезпечують чудові результати. Команда Черкаського центру зору допоможе повернути чіткість і яскравість навколишнього світу.

