Учні з Волині наколядували 12 тисяч на підтримку ЗСУ

Марії Вознюк провели благодійну коляду та зібрали 12 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Всі кошти спрямували на матеріали для плетіння маскувальних сіток і допомогу двом військовим зборам.



Як розповіла педагогиня, всі наколядовані кошти були передані на підтримку ЗСУ: частину спрямували на матеріали для плетіння маскувальних сіток, решту розділили між двома важливими зборами для наших захисників, - йдеться на сторінках



«Сьогодні ми також відвідали лікарню, де пригостили військових смаколиками та заспівали їм коляду. Найбільш щемливим моментом стали зустрічі з довгожителями нашого села — почувши слова колядки, старенькі не стримували сліз... Це були хвилини справжнього єднання поколінь», – розповіла Марія Вознюк.



Марія Вознюк зазначає, що колядувати ходили не всі учні класу, оскільки частина дітей захворіла, а кілька поїхали до родичів. Однак вісім учнів, незважаючи на мороз, вирушили разом, і навіть попри втому, позитивні емоції переповнювали всіх.



«Попри міцний холод на дворі, у наших серцях було неймовірно тепло! Разом із учнями ми не злякалися морозу і вирушили з колядою, щоб принести добру звістку в кожну хату та підтримати тих, хто цього найбільше потребує», – підкреслила вчителька.



Марія Вознюк щиро дякує батькам учнів, які підтримали ініціативу, а також громаді за теплий прийом і кожну гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Різдво Христове учні 7 класу ліцею села Кременець Рожищенської громади під керівництвом учителькипровели благодійну коляду та зібрали 12 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Всі кошти спрямували на матеріали для плетіння маскувальних сіток і допомогу двом військовим зборам.Як розповіла педагогиня, всі наколядовані кошти були передані на підтримку ЗСУ: частину спрямували на матеріали для плетіння маскувальних сіток, решту розділили між двома важливими зборами для наших захисників, - йдеться на сторінках ВСН. «Сьогодні ми також відвідали лікарню, де пригостили військових смаколиками та заспівали їм коляду. Найбільш щемливим моментом стали зустрічі з довгожителями нашого села — почувши слова колядки, старенькі не стримували сліз... Це були хвилини справжнього єднання поколінь», – розповіла Марія Вознюк.Марія Вознюк зазначає, що колядувати ходили не всі учні класу, оскільки частина дітей захворіла, а кілька поїхали до родичів. Однак вісім учнів, незважаючи на мороз, вирушили разом, і навіть попри втому, позитивні емоції переповнювали всіх.«Попри міцний холод на дворі, у наших серцях було неймовірно тепло! Разом із учнями ми не злякалися морозу і вирушили з колядою, щоб принести добру звістку в кожну хату та підтримати тих, хто цього найбільше потребує», – підкреслила вчителька.Марія Вознюк щиро дякує батькам учнів, які підтримали ініціативу, а також громаді за теплий прийом і кожну гривню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію