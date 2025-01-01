29 грудня на Волині прощатимуться з військовослужбовцем Іваном Доценком





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У понеділок, 29 грудня, об 11 годині у церкві Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин відбудеться відспівування військовослужбовця Доценка Івана Олексійовича (29.12.1969 року народження), який загинув 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дачне Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Кульчин.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 грудня відбудеться прощання з військовослужбовцем Іваном Доценком.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У понеділок, 29 грудня, об 11 годині у церкві Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин відбудеться відспівування військовослужбовця Доценка Івана Олексійовича (29.12.1969 року народження), який загинув 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дачне Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Кульчин.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію