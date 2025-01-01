На війні загинув 25-річний воїн з Волині Віктор Сохацький
Сьогодні, 22:29
На Волині різдвяна радість затьмарилася страшною звісткою про загибель на війні воїна-краянина.
Про це повідомили у Турійській селищній раді.
"З сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні загинув наш земляк, житель села Радовичі, солдат Віктор Васильович Сохацький (28.03.2000 р.н.). Віктор проходив строкову службу у Національній гвардії України, яку завершив у грудні 2021 року. І вже через два місяці, з першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року, він був мобілізований і без вагань став на захист рідної країни. Разом із побратимами з Національної гвардії України він боронив країну у найгарячіших точках фронту, залишаючись вірним військовій присязі до останнього свого подиху", - йдеться у дописі на сторінці громади.
24 грудня 2025 року Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
У зв’язку з трагічною подією в громаді оголошено триденну жалобу.
Траурний кортеж із тілом Воїна прибуде завтра, 27 грудня, з Луцька у село Радовичі.
Орієнтовно об 11:30-12:00 відбудеться прощання біля дому Захисника,
о 13:00 — заупокійна служба в церкві.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
