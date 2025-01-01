Росія обходить українську ППО завдяки Білорусі





Як повідомляє



"Що стосується російських "Шахедів", передусім атаки на Ковель останнім часом. Ми зараз розбирали на Ставці", - сказав Зеленський.



За словами президента, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача, яка була присвячена атакам російських дронів, а також захисту і відповідям України.



"Є проблема в тому, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі, і технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку будуть відповіді", - зазначив Зеленський.



Обстріл України 26 грудня



Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.



Зокрема, російські війська всю ніч завдавали ударів по енергетичній на портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є пошкодження та перебої зі світлом.



Під ударами російських безпілотників також опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії.



Також відомо, що ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одеської області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час.



Окрім того, окупанти вдарили по залізничій станції у Ковелі. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон.



Також росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.



А сьогодні вдень ворог завдав ракетного дару по Умані у Черкаській області. Є постраждалі, серед них - діти.

