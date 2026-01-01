Довічне ув'язнення отримав волинянин, який упродовж трьох років ґвалтував двох власних доньок

Прокуратура забезпечила довічне ув’язнення волинянину, який упродовж трьох років ґвалтував власних доньок.Про це повідомили у пресслужбі установи.На Волині 34-річного чоловіка визнано винуватим у неодноразових зґвалтуваннях, сексуальному насильстві щодо двох малолітніх доньок та заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості.Покарання - довічне позбавлення волі.Суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав на призначенні обвинуваченому найсуворішого покарання.Доведено, що чоловік упродовж 2021 – 2024 років чинив сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував рідних доньок, починаючи із 8-річного віку.Внаслідок насильницьких дій також були заподіяні тілесні ушкодження одній із дівчаток.Діти не могли чинити опору батькові, адже він погрожував, що їм ніхто не повірить, та карав за будь-яку непокору.Про насильницькі дії щодо дітей стало відомо після того, як старша з дівчаток намагалася вчинити самогубство.- У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим, - наголошує Максим Роговенко. – Особливо, коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько. Цей вирок – це не лише питання справедливості для двох потерпілих, це чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей – неприпустимі і отримають належну реакцію держави!Зауважимо, що слідчі дії за участі дітей в кримінальному провадженні відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілих.