Довічне ув'язнення отримав волинянин, який упродовж трьох років ґвалтував двох власних доньок
Сьогодні, 15:00
Прокуратура забезпечила довічне ув’язнення волинянину, який упродовж трьох років ґвалтував власних доньок.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
На Волині 34-річного чоловіка визнано винуватим у неодноразових зґвалтуваннях, сексуальному насильстві щодо двох малолітніх доньок та заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Покарання - довічне позбавлення волі.
Суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури Максима Роговенка, який наполягав на призначенні обвинуваченому найсуворішого покарання.
Доведено, що чоловік упродовж 2021 – 2024 років чинив сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував рідних доньок, починаючи із 8-річного віку.
Внаслідок насильницьких дій також були заподіяні тілесні ушкодження одній із дівчаток.
Діти не могли чинити опору батькові, адже він погрожував, що їм ніхто не повірить, та карав за будь-яку непокору.
Про насильницькі дії щодо дітей стало відомо після того, як старша з дівчаток намагалася вчинити самогубство.
- У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим, - наголошує Максим Роговенко. – Особливо, коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько. Цей вирок – це не лише питання справедливості для двох потерпілих, це чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей – неприпустимі і отримають належну реакцію держави!
Зауважимо, що слідчі дії за участі дітей в кримінальному провадженні відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілих.
