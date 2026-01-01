Прийшли до укриття школи: у Луцьку під час повітряної тривоги людей попросили залишити приміщення





Про це Ольга, яка під час тривоги прийшла до укриття школи разом із двома дітьми.



За її словами, під час сигналу повітряної тривоги вона з вдома синами шукала найближче укриття. Поруч із будинком, де вони мешкають, розташовані дві школи та дитячий садок.



"Ми зайшли в укриття, там було небагато людей — кілька мешканців із нашого будинку, двоє продавчинь з магазину, ще жінка з дитиною. Згодом до нас вийшла директорка школи й сказала, що під час тривоги в першій половині дня укриття призначене лише для учнів закладу", — розповіла жінка.



За словами лучанки, люди запитали, чи означає це, що їх виганяють з укриття. Директорка відповіла, що наразі ні, але попередила, що під час навчального процесу укриття школи призначене лише для учнів.



Жінка зазначає, що раніше не стикалася з подібною ситуацією та не знала про такі обмеження, бо зазвичай спускалася в укриття вночі. Її також турбує питання доступу до укриттів для маломобільних людей.



"Мій чоловік на протезі, а ще така погода. Якщо тривога ще буде вдень то куди нам іти з двома дітьми? Найближчі укриття — школи і садочок, лікарня значно далі", — каже вона.



З повним переліком укриттів у Луцьку можна ознайомитись тут.



Що про доступ до шкільних укриттів кажуть у міськраді



Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у коментарі Суспільному пояснив, що під час навчального процесу укриття в закладах освіти передусім призначені для учнів і працівників закладу.



"В навчальний час тільки педагоги з дітьми можуть бути в укритті. Але директори за потреби йдуть на зустріч — впускають", — зазначив директор.



Що про укриття у школах говорить закон



Відповідно до рішень Кабміну та рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час очного навчання укриття в школах і дитячих садках призначені для учасників освітнього процесу. Таке обмеження пояснюють необхідністю забезпечити безпеку дітей і контроль кількості людей у захисних спорудах.



Водночас Кодекс цивільного захисту України передбачає, що під час повітряної тривоги громадяни мають право на укриття, а балансоутримувачі захисних споруд повинні забезпечувати можливість захисту людей у разі загрози життю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 січня у Луцьку під час ранкової повітряної тривоги мешканців, які прийшли до укриття школи №19, попросили залишити приміщення. Подія сталася під час навчального процесу.Про це Суспільному розповіла лучанка, яка під час тривоги прийшла до укриття школи разом із двома дітьми.За її словами, під час сигналу повітряної тривоги вона з вдома синами шукала найближче укриття. Поруч із будинком, де вони мешкають, розташовані дві школи та дитячий садок."Ми зайшли в укриття, там було небагато людей — кілька мешканців із нашого будинку, двоє продавчинь з магазину, ще жінка з дитиною. Згодом до нас вийшла директорка школи й сказала, що під час тривоги в першій половині дня укриття призначене лише для учнів закладу", — розповіла жінка.За словами лучанки, люди запитали, чи означає це, що їх виганяють з укриття. Директорка відповіла, що наразі ні, але попередила, що під час навчального процесу укриття школи призначене лише для учнів.Жінка зазначає, що раніше не стикалася з подібною ситуацією та не знала про такі обмеження, бо зазвичай спускалася в укриття вночі. Її також турбує питання доступу до укриттів для маломобільних людей."Мій чоловік на протезі, а ще така погода. Якщо тривога ще буде вдень то куди нам іти з двома дітьми? Найближчі укриття — школи і садочок, лікарня значно далі", — каже вона.З повним переліком укриттів у Луцьку можна ознайомитись тут.Директор департаменту освіти Луцької міської радиу коментарі Суспільному пояснив, що під час навчального процесу укриття в закладах освіти передусім призначені для учнів і працівників закладу."В навчальний час тільки педагоги з дітьми можуть бути в укритті. Але директори за потреби йдуть на зустріч — впускають", — зазначив директор.Відповідно до рішень Кабміну та рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час очного навчання укриття в школах і дитячих садках призначені для учасників освітнього процесу. Таке обмеження пояснюють необхідністю забезпечити безпеку дітей і контроль кількості людей у захисних спорудах.Водночас Кодекс цивільного захисту України передбачає, що під час повітряної тривоги громадяни мають право на укриття, а балансоутримувачі захисних споруд повинні забезпечувати можливість захисту людей у разі загрози життю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію