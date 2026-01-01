«Запросив на чай і зґвалтував»: суд на Волині виніс вирок у справі про насильство над неповнолітньою дівчиною





18-го грудня 2025-го року Володимирський міський суд Волинської області оголосив вирок у кримінальній справі щодо неповнолітнього жителя Володимирського району, якого обвинувачували у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини, повідомляє



Як йдеться у матеріалах справи, подія сталася 24-го травня 2023-го року близько 17:00 у приміщенні літньої кухні за місцем проживання обвинуваченого. Хлопець запросив дівчину до себе нібито на чай, однак згодом, з метою задоволення своєї статевої пристрасті насильницьким способом, достовірно знаючи, що дівчина не досягла повноліття, схопив останню за ліве передпліччя руки і долаючи опір, користуючись своєю фізичною перевагою, кинув останню на диван, який знаходився у зазначеному вище приміщені.



Після того, як дівчина впала на спину, обвинувачений утримував її силою, ігноруючи прохання припинити насильство. Він зірвав із потерпілої одяг та всупереч її волі вчинив статевий акт. Унаслідок цього дівчині було завдано тілесних ушкоджень — зафіксовано синці на плечі та в ділянці статевих органів, а також розрив дівочої пліви. Своїми діями хлопець принизив гідність потерпілої, спричинив їй фізичний біль і серйозні моральні страждання.



Після цього їй вдалося втекти та згодом повідомити рідним про подію. Наступного дня сім’я звернулася до лікарів і поліції.



Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та просив вибачення у потерпілої та її батьків.



Вину хлопця підтвердили:



- показання потерпілої та свідків (матері, сестри та родичів дівчини);

- результати судово-медичних експертиз, які зафіксували тілесні ушкодження у потерпілої;

експертизи, що підтвердили контакт між обвинуваченим і дівчиною;

- психологічний висновок про те, що після події у потерпілої виник стресовий розлад.



В суді також встановлено, що жодної добровільної згоди на статеві дії не було, а злочин було вчинено із застосуванням фізичного примусу.



Врахувавши те, що обвинувачений на час вчинення злочину був неповнолітнім, щиро розкаявся, раніше не притягувався до відповідальності та навчається у професійному коледжі, суд застосував пом’якшення покарання.



У результаті хлопця визнали винним за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи) та призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.



Також суд зарахував у строк покарання період перебування під цілодобовим домашнім арештом у 2023 році, із розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.



Окрім цього, суд повністю задовольнив цивільний позов родини потерпілої та зобов’язав законного представника засудженого виплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди.



Речові докази у справі постановили знищити, а арешт майна — скасувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили неповнолітнього хлопця, який зґвалтував неповнолітню дівчинку. Сталося це ще у травні 2023-го року, і лише зараз Володимирський міський суд Волинської області призначив юнаку покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі та зобов’язав відшкодувати потерпілій моральну шкоду.18-го грудня 2025-го року Володимирський міський суд Волинської області оголосив вирок у кримінальній справі щодо неповнолітнього жителя Володимирського району, якого обвинувачували у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини, повідомляє БУГ Як йдеться у матеріалах справи, подія сталася 24-го травня 2023-го року близько 17:00 у приміщенні літньої кухні за місцем проживання обвинуваченого. Хлопець запросив дівчину до себе нібито на чай, однак згодом, з метою задоволення своєї статевої пристрасті насильницьким способом, достовірно знаючи, що дівчина не досягла повноліття, схопив останню за ліве передпліччя руки і долаючи опір, користуючись своєю фізичною перевагою, кинув останню на диван, який знаходився у зазначеному вище приміщені.Після того, як дівчина впала на спину, обвинувачений утримував її силою, ігноруючи прохання припинити насильство. Він зірвав із потерпілої одяг та всупереч її волі вчинив статевий акт. Унаслідок цього дівчині було завдано тілесних ушкоджень — зафіксовано синці на плечі та в ділянці статевих органів, а також розрив дівочої пліви. Своїми діями хлопець принизив гідність потерпілої, спричинив їй фізичний біль і серйозні моральні страждання.Після цього їй вдалося втекти та згодом повідомити рідним про подію. Наступного дня сім’я звернулася до лікарів і поліції.Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та просив вибачення у потерпілої та її батьків.Вину хлопця підтвердили:- показання потерпілої та свідків (матері, сестри та родичів дівчини);- результати судово-медичних експертиз, які зафіксували тілесні ушкодження у потерпілої;експертизи, що підтвердили контакт між обвинуваченим і дівчиною;- психологічний висновок про те, що після події у потерпілої виник стресовий розлад.В суді також встановлено, що жодної добровільної згоди на статеві дії не було, а злочин було вчинено із застосуванням фізичного примусу.Врахувавши те, що обвинувачений на час вчинення злочину був неповнолітнім, щиро розкаявся, раніше не притягувався до відповідальності та навчається у професійному коледжі, суд застосував пом’якшення покарання.У результаті хлопця визнали винним за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи) та призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.Також суд зарахував у строк покарання період перебування під цілодобовим домашнім арештом у 2023 році, із розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.Окрім цього, суд повністю задовольнив цивільний позов родини потерпілої та зобов’язав законного представника засудженого виплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди.Речові докази у справі постановили знищити, а арешт майна — скасувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію