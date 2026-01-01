У січні у Луцьку надійшло майже 200 скарг на непочищені тротуари





Про це у коментарі Тетяна Книш.



З її слів, про скарги працівники гарячої лінії повідомляють суб’єктів господарювання.



Хто має чистити тротуари?



За розчищення тротуарів, зупинок, місць загального користування відповідає ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Також розчищати доріжки біля закладів та будівель зобовʼязані власники та орендарі приміщень.



У 2025 році на послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі влада міста передбачила 10 мільйонів гривень. Стільки ж заклали у бюджеті на 2026 рік.



У листопаді комунальники звітували, що заготували понад 3 тис. тонн сумішей для посипання доріг. А в січні 2026 закупили ще тисячу тонн солі з протизлежувальною добавкою на понад 3,9 млн грн.



Узимку КП «Луцькспецкомунтранс» запевняло, що підготувало 25 одиниць техніки до снігопадів.



Приміром, на тротуарах міста у вівторок, 27 січня, працювало 6 одиниць техніки для розчищення, які розкидали сіль. Крім того, вночі перед морозом тротуари посипали щебеневою сумішшю та чистили від талого снігу, пояснив директор «Луцькспецкомунтрансу» Володимир Марценюк.



Натомість думки лучан, яких запитали щодо роботи комунальників, розділилися: хтось на стан тротуарів не нарікає, але є й ті, хто каже, що території нерозчищені.



Повідомляти про неприбрані тротуари можна на гарячу лінію у групу оперативного реагування «15-80» за телефоном: +38 066 158 03 33.

