Ціни шокують: скільки коштують молоко, масло та яйця на луцькому ринку





Про це розповідають у сюжеті телеканалу



Наразі домашнє молоко продають у середньому по 40 гривень за літр, кисломолочний сир – 120 гривень, бринзу – близько 250 гривень, сметану – від 120 до 260 гривень, а масло – 450-480 гривень за кілограм. Яйця коштують у межах 90-120 гривень, однак беруть їх не надто активно через ціну.



Продавчиня, з якою поспілкувалися журналісти, зазначає, що навіть за таких цін торгівля дається важко: «Менше люди приходять зараз на ринок. Молоко кажуть, що дороге, але подумайте самі – 40 гривень за літр, а в магазині скільки? У нас молоко натуральне, дешевше. Я думаю, що ще трохи – і того не буде, бо в селі корів майже не залишилось».



За словами продавців, нині люди найчастіше купують молоко та сир, сметану та яйця – значно рідше. Водночас вони зізнаються: великого торгу немає, а продавати продукцію стає дедалі складніше.

