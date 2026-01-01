Ціни шокують: скільки коштують молоко, масло та яйця на луцькому ринку

Ціни на домашні молочні продукти та яйця на ринках залишаються відчутними для покупців, через що торгівля нині йде значно слабше. Продавці кажуть, що попит зменшився, а людей на ринку стало менше, особливо після морозів.

Про це розповідають у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

Наразі домашнє молоко продають у середньому по 40 гривень за літр, кисломолочний сир – 120 гривень, бринзу – близько 250 гривень, сметану – від 120 до 260 гривень, а масло – 450-480 гривень за кілограм. Яйця коштують у межах 90-120 гривень, однак беруть їх не надто активно через ціну.

Продавчиня, з якою поспілкувалися журналісти, зазначає, що навіть за таких цін торгівля дається важко: «Менше люди приходять зараз на ринок. Молоко кажуть, що дороге, але подумайте самі – 40 гривень за літр, а в магазині скільки? У нас молоко натуральне, дешевше. Я думаю, що ще трохи – і того не буде, бо в селі корів майже не залишилось».

За словами продавців, нині люди найчастіше купують молоко та сир, сметану та яйця – значно рідше. Водночас вони зізнаються: великого торгу немає, а продавати продукцію стає дедалі складніше.

