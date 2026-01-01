29 січня на Волині: гортаючи календар

29 січня українська громадськість відзначає День пам’яті героїв Крут. Саме цього дня молоді захисники Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху.29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі нерівний бій із майже 5-тисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі.Бій тривав п'ять годин. У полон захопили і потім розстріляли 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні.29 січня відзначається День ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони України.Перші пожежні частини на території нашої держави з'явилися в січні 1841 року. Вони були сформовані на базі Старокиївської пожежної частини. З історичних джерел відомо, що до кінця 1929 року в Києві працювало 9 пожежних частин, на укомплектуванні яких знаходилось 13 автомобілів.Також цього дня свій день народження святкує ексзаступник очільника Волинської ОВАІменинники цього дня – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.