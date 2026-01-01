Курс валют на 29 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,76 (-19 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,22 (0 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (+1 коп.)

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 29 січня. Долара втратив ще 19 коп. Євро залишився без змін. Злотий зріс на 1 коп.

