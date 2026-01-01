Стрітення Господнє 2026 року: дізнайтесь точну дату за новим календарем, значення свята





Коли Стрітення 2026 року — нова дата



За новим церковним календарем Стрітення Господнє в Україні 2026 року святкуватимуть 2 лютого. Це одне з дванадесятих свят — дванадцяти найважливіших подій церковного року — і має фіксовану дату, тому не залежить від Великодня.



Раніше Стрітення припадало на 15 лютого. Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар усі свята змістилися на 13 днів, тому святкування Стрітення перенесли на 2 лютого. Водночас його духовне значення та традиції залишилися незмінними.



Стрітення — символіка та значення свята



Стрітення Господнє символізує зустріч у найширшому сенсі слова. За біблійною традицією цього дня немовля Ісуса Христа принесли до Єрусалимського храму, де Його зустрів праведний Симеон. Ця подія стала символом зустрічі Старого і Нового Завітів, людського очікування та Божої обітниці.



У народному календарі Стрітення сприймали як день «зустрічі зими з весною». З ним пов’язані численні прикмети про погоду, урожай і прихід тепла. Традиційно у цей день у храмах освячують свічки, яким приписували особливу захисну силу — їх зберігали вдома та запалювали під час негоди чи важливих родинних подій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Це свято не лише має велике духовне значення, а й глибокий символізм у народних традиціях. Стрітення здавна вважали межею між зимою та весною, днем, коли природа поступово пробуджується, а людське життя наповнюється новими надіями, передає ТСН За новим церковним календарем Стрітення Господнє в Україні 2026 року святкуватимуть 2 лютого. Це одне з дванадесятих свят — дванадцяти найважливіших подій церковного року — і має фіксовану дату, тому не залежить від Великодня.Раніше Стрітення припадало на 15 лютого. Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар усі свята змістилися на 13 днів, тому святкування Стрітення перенесли на 2 лютого. Водночас його духовне значення та традиції залишилися незмінними.Стрітення Господнє символізує зустріч у найширшому сенсі слова. За біблійною традицією цього дня немовля Ісуса Христа принесли до Єрусалимського храму, де Його зустрів праведний Симеон. Ця подія стала символом зустрічі Старого і Нового Завітів, людського очікування та Божої обітниці.У народному календарі Стрітення сприймали як день «зустрічі зими з весною». З ним пов’язані численні прикмети про погоду, урожай і прихід тепла. Традиційно у цей день у храмах освячують свічки, яким приписували особливу захисну силу — їх зберігали вдома та запалювали під час негоди чи важливих родинних подій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію